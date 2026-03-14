شريف عبد النور: ركّزت على بناء خبرتي المهنية قبل الانخراط في أعمال العائلة وبيع "فيتراك" كان قرارا منطقيا

قال شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، إنه تخرج عام 2000 من جامعة ديوك متخصصًا في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عودته إلى مصر جاءت في فترة كان والده، منير فخري عبد النور، قد بدأ فيها ممارسة العمل البرلماني.

العمل السياسي ومجلس الشعب

وأوضح عبد النور، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على برنامج «رحلة المليار» عبر قناة «النهار»، أن والده كان يفكر في بيع شركة "فيتراك" نظرًا لانشغاله بالعمل السياسي ومجلس الشعب، معتبرًا أن إدارة الشركة بالتوازي مع مهامه البرلمانية قد تؤدي إلى تضارب مصالح.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء في توقيت منطقي، حيث كان هو نفسه في بداية مساره المهني ويفكر في اكتساب خبرة عملية قبل الانخراط في أي مشروع كبير. وأضاف: «كنت بتخرج من الجامعة وقررت أشتغل في الـInvestment Banking لفترة عشان أكتسب خبرة»، مؤكدًا أنه لم يفكر جديًا في مطالبة والده بعدم بيع الشركة لتولي إدارتها، قائلًا: «مش أوي، مكنش عندنا الفكر اللي موجود في بعض العائلات إنه طالما الوالد أسس شركة يبقى أنا بالضرورة هضم للشركة دي».

أسباب بيع فيتراك

وأوضح عبد النور أنه تفهّم أسباب بيع "فيتراك"، معتبرًا أن الأمر كان منطقيًا تمامًا في ظل الظروف آنذاك، خاصة أنه كان يبلغ من العمر 21 عامًا فقط، وما كان مناسبًا أن يتحمل مسؤولية مصنع كبير في هذه المرحلة من حياته.

وأكد أن تركيزه في ذلك الوقت كان منصبًا على التعلم وبناء الخبرة المهنية تدريجيًا قبل الانخراط في مسؤوليات أكبر: «كنت حابب أبدأ أبني نفسي، والتعلم كان أولويتي قبل أي مسؤولية كبيرة».