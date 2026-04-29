نائب محافظ الإسكندرية تشهد تنفيذ نموذج محاكاة لخطة إخلاء مدرسة إعدادية

شهدت الدكتورة أميرة يسن هيكل، نائب محافظ الإسكندرية، تنفيذ نموذج محاكاة لخطة إخلاء بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات، وذلك للتأكد من جاهزية المنشآت التعليمية والعاملين بها للتعامل الفوري مع الحوادث الطارئة، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تعزيز منظومة السلامة العامة ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات والطوارئ.

وتابعت نائب المحافظ مراحل تنفيذ خطة الإخلاء، بدءًا من إطلاق صافرات الإنذار وحتى إخلاء المبنى بالكامل، مشيدةً بسرعة استجابة الطلاب والعاملين، ومدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المحددة مسبقًا. كما تابعت سيادتها آليات تعامل الجهات التنفيذية المعنية، من الحماية المدنية وهيئة الإسعاف، مع السيناريو التدريبي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الاستجابة والتدخل السريع وقت الأزمات.

وأكدت الدكتورة أميرة هيكل أن تنفيذ مثل هذه النماذج التدريبية يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الوعي المجتمعي، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، مشددةً على أهمية التدريب المستمر على خطط الإخلاء والإسعافات الأولية، بما يسهم في تقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح.

وشددت نائب محافظ الإسكندرية على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة، خاصة داخل المنشآت التعليمية التي تضم أعدادًا كبيرة من الطلاب.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد محمد البحيري المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة انجي فتحي رئيس حي شرق، ودكتور محمد بغدادي مدير الادارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالمحافظة ، ومدير عام إدارة شرق التعليمية، وممثلي الحماية المدنية والمرور وهيئة الإسعاف، والهلال الأحمر المصري، إلى جانب ممثلي شركات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، ومديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

