قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماستر كلاس عن الكاستينج في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. غدا

محمد نبيل

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة عن تنظيم ماستر كلاس بعنوان “كاستينج فريق عمل المخرج خلف وأمام الكاميرا”، وذلك يوم الخميس الموافق 30 أبريل، ضمن فعاليات المهرجان.

ويشارك في الماستر كلاس كل من المخرج الكبير يسري نصر الله، والمخرج عمرو موسى، فيما يدير الجلسة الفنان صبري فواز، في لقاء يهدف إلى تسليط الضوء على آليات اختيار فريق العمل في العملية الإخراجية، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

على جانب آخر أقيمت اليوم ندوة تحدث خلالها المخرج خيري بشارة عن رؤيته للسينما، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وأكد أنها ليست مجرد وسيلة لسرد الحكايات بل مرآة شخصية يعكس من خلالها هواجسه وتساؤلاته، وشدد على ضرورة أن تتضمن شخصياته أجزاء حقيقية من ذاته لأن الصدق هو ما يمنح العمل تأثيره.

وخلال الندوة تطرق بشارة إلى علاقته بابنته، وأشار إلى أنها كثيرا ما تتحدث عن حسه الفكاهي، كما كشف عن خوضها تجربة التمثيل في إطار علاقة عائلية يغلب عليها القرب والتفاهم.

كما استعاد ذكرياته مع النجمة فاتن حمامة أثناء تصوير فيلم يوم مر يوم حلو وأوضح طبيعة العلاقة المميزة التي جمعتهما حيث كان يناديها بلقب “تونة” وأكد أنها كانت داعمة له ومؤمنة بتجربته الفنية.

وعن إخفاق بعض أعماله أوضح خلال الندوة أنه لا يحمّل الجمهور مسؤولية الفشل ويبدأ بمراجعة نفسه مستشهدا بتجربة فيلم حرب الفراولة التي شعر خلالها بمسؤوليته عن عدم نجاحه، وأنه كان يتوقع لفيلم الطوق والأسورة نجاحا جماهيريا كبيرا، إلا أن الواقع جاء مختلفا مما جعله يدرك صعوبة التنبؤ بردود فعل الجمهور.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

علامات تكشف الاضطراب الصامت لـ الليبوديما
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

