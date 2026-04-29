خليل إبراهيم جيهان وزينب توغجه بايات في قصة حب مختلفة بفيلم حب 100%

يستعد النجم التركي خليل إبراهيم جيهان لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم رومانسي يحمل عنوان حب 100% (%100 Aşk)، يشاركه بطولته النجمة زينب توغجه بايات، في عمل يُنتظر أن يجذب عشاق الدراما العاطفية بأسلوبه المعاصر وقصته المختلفة.

الفيلم يأتي بإنتاج شركة Filmevi Yapım، بينما يتولى مهمة الإخراج المخرج بوراك ديميرديلن، ويشارك في كتابة السيناريو كل من عمر بينار ويشار أراك، حيث يسعى فريق العمل لتقديم تجربة سينمائية تمزج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية بروح عصرية قريبة من الجمهور.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب غير تقليدية تنشأ بين شخصين تجمعهما الظروف والصدف في لحظة فارقة من حياتهما. يجسد خليل إبراهيم جيهان شخصية "آتيش"، بينما تقدم زينب توغجه بايات دور "يغمور"، وهي شابة تجد نفسها في مواجهة سلسلة من الأزمات بعد تعرضها لخيانة عاطفية قاسية تتركها مثقلة بالديون ومهددة بانهيار حياتها.

وفي محاولة للنجاة من أزمتها، تضطر "يغمور" إلى الانتقال للعيش في نُزل قديم ورثته عن خالتها، لكن المفاجأة تكمن في وجود شرط غير متوقع للحصول على ملكية المكان بالكامل، إذ يتعين عليها جمع ثلاثة أزواج يعيشون حالة حب حقيقية وسعيدة داخل النُزل.

ومن هنا تبدأ رحلة مليئة بالمواقف الإنسانية والتحديات، حيث تتشابك العلاقات وتتقاطع مصائر الشخصيات، في إطار يجمع بين المشاعر الدافئة والدراما الواقعية، مع تسليط الضوء على معنى الحب الحقيقي وقدرته على تغيير مسار الحياة.

ويُتوقع أن يقدم فيلم "حب 100%" معالجة مختلفة للأعمال الرومانسية، من خلال طرحه لقصة تجمع بين الألم والأمل، وتقديم شخصيات قريبة من الواقع، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة التي قد تحقق تفاعلًا كبيرًا فور طرحه في دور العرض.