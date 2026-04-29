مع اقتراب انتهاء هدنة إسرائيل ولبنان.. سي إن إن: نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن

كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة “سي إن إن” أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يدرس القيام بزيارة محتملة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الزيارة قد تتم خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه، في ظل تحركات دبلوماسية تقودها الإدارة الأمريكية لدفع اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سعي ترامب إلى تثبيت التهدئة في المنطقة، خاصة أن وقف إطلاق النار الحالي الذي جرى تمديده لثلاثة أسابيع من المقرر أن ينتهي في منتصف مايو.

كما أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى رغبته في استضافة اجتماع يجمع بين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود تهدئة التوترات الإقليمية.