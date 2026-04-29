تأجيل محاكمة دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في تهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 13 مايو لمرافعة الدفاع.

كانت المحكمة استمعت إلى طلبات دفاع دومة الذي تمسك بحقه في الحصول على صورة من أوراق القضية كاملة ليتمكن من إبداء دفاعه واحتفظ بحقه في إبداء الدفوع الإجرائية والموضوعية بعد تمكينه من تصوير القضية والاطلاع عليها ، وطلبت النيابة تمكينها من المرافعة، وسمحت لها المحكمة بذلك.

وطالب فريق الدفاع - في مذكرة قانونية قدمها للمحكمة - بالتصريح بالحصول على صورة كاملة من أوراق القضية، استناداً إلى نص المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 613 من التعليمات العامة للنيابات، واللتين تكفلان حق المتهم في الحصول على صور من أوراق القضية أثناء مرحلة التحقيق، ما يعني أن هذا الحق يظل قائماً، بل وأولى بالتطبيق خلال مرحلة المحاكمة.