تشييع جنازة والد حمدي المرغني من مسجد أهل التقوى والمغفرة بالسويس

خيّم الحزن على أسرة الفنان حمدي المرغني بعد وفاة والده خلال الساعات الماضية، حيث من المقرر أن تُشيّع الجنازة عقب صلاة المغرب من مسجد أهل التقوى والمغفرة بمحافظة السويس، وسط حضور الأهل والأصدقاء لتوديع الراحل إلى مثواه الأخير.

وكان خبر الوفاة أُعلن من خلال زوجة الفنان، إسراء عبد الفتاح، التي نعت والد زوجها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أفراد العائلة. وكتبت في منشورها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا العزيز الحاج أحمد المرغني".

ومن المنتظر أن يشهد مراسم الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والمقربين من حمدي المرغني، لمساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب، حيث تربطه علاقات طيبة بزملائه داخل الوسط الفني.

ويأتي هذا المصاب الأليم ليترك حالة من الحزن بين جمهور الفنان، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

يُذكر أن حمدي المرغني يُعد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحات لافتة في السينما والتلفزيون، ما جعله يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.