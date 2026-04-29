وصول جثمان المحامي مختار نوح إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان المحامى الراحل مختار نوح، أمين صندوق نقابة المحامين الأسبق، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين فى محافظة الجيزة، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وسط حضور لافت من المحامين والشخصيات العامة وأفراد أسرته ومحبيه.

وسادت حالة من الحزن بين الحاضرين فور وصول الجثمان، حيث تجمع العشرات لتوديعه وإلقاء النظرة الأخيرة، فى مشهد يعكس مكانته الكبيرة داخل الوسط القانونى والنقابى، وتقدير زملائه وتلاميذه لمسيرته المهنية.

توفي المحامي مختار نوح، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة.

وكتبت الصفحة الرسمية للمحامي مختار نوح: “البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالي الأستاذ/ مختار نوح.. وصلاة الجنازة غدًا بمسجد مصطفي محمود بعد صلاة العصر والدفن بمقابر العائلة بالسادس من اكتوبر اللهم أجرنا في مصيبتنا”.