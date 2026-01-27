ضبط 800 ألف عبوة دوائية داخل صيدلية غير مرخصة في أسيوط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية القصير التابعة لمركز القوصية، وبداخلها 800 ألف وحدة دوائية، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على السوق الدوائي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وقادها المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمشاركة الدكتورة راندا رفعت حافظ هيئة الدواء مدير التفتيش بهيئة الدواء المصرية بأسيوط.

وكشفت الحملة أن الصيدلية تدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الصيدليات والمنشآت الطبية غير المرخصة، للتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين، وضمان تداول دواء آمن داخل الأسواق.

ضمت الحملة كلًا من بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بأسيوط، ومحمد جميل، وممدوح يوسف مفتشي تموين بإدارة تموين القوصية، إلى جانب الدكتور مينا هاني فتحي مدير تفتيش هيئة الدواء المصرية بأسيوط، والدكتور إسلام يوسف، والدكتور مصطفى محمود أحمد من هيئة الدواء المصرية.