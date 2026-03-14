مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع وسط احتدام حرب إيران

شهدت وول ستريت تقلبات حادة، إذ تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية وقفز النفط إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، في ظل استمرار الحرب في إيران

وتراجعت مكاسب السندات مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذّى المخاوف من التضخم. تخلى مؤشر "إس آند بي 500" عن مكاسبه التي بلغت نحو 1%، مع تصعيد الولايات المتحدة لضرباتها على إيران إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل تهديد كلا الجانبين بتصعيد الصراع الذي دخل أسبوعه الثاني.

وأغلق نفط برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. سعر نفط برنت يغلق فوق مستوى 100 دولار للبرميل لليوم الثاني وبعد ارتفاعها في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة، فقدت سندات الخزانة زخمها، مع تراجع أداء السندات طويلة الأجل.

وواصل مؤشر الشركات الكبرى انخفاضه من مستواه القياسي إلى 10%. وارتفع الدولار نحو أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

راقب المتداولون أيضاً تطورات مرتبطة بقرار قاضٍ فيدرالي رفض مذكرات استدعاء أصدرتها وزارة العدل إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على سجلات بشأن أعمال تجديد مقره وتعليقات جيروم باول أمام الكونغرس حول المشروع.

وقالت جينين بيرو، التي تقود مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا، إن الولايات المتحدة ستستأنف الحكم.