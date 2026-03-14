حصر الطلاب ضعاف السمع بالمدارس الحكومية لتفعيل مبادرة “سماعات الأذن للأطفال”

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليف مديريات التربية والتعليم بمحافظات (الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد ) بعمل حصر لعدد الطلاب ضعاف السمع بالمدارس الحكومية على مستوى مديريات التربية والتعليم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ادارات المشاركة المجتمعية بالمديريات التعليمية ، بضرورة أن يشمل هذا الحصر ( أسماء الطلاب ضعاف السمع بالمدارس الحكومية - و مقياس السمع الخاص بكل طالب ) ، على ان يتم تسليم الحصر المطلوب في موعد اقصاه 23 مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، و مؤسسة بنك الشفاء المصري ، والتي تنفذ مبادرة تحت عنوان ( مبادرة سماعات الأذن للأطفال ضعاف السمع)

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 “الدمج”

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم السماح للطلاب المدمجين بمدارس التعليم العام بالتقدم لآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 إذا كان الطالب مدمج من بداية المرحلة الثانوية ، او محول من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي بمدارس التعليم العام على الأقل

ماذا يتم حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى لحدوث إحدى الإعاقات؟

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة تقدم ولي الأمر بطلب لآداء نجله لامتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في ذات العام حال حدوث ظرف قهري للطالب أدى لحدوث إحدى الإعاقات ، يرفق بالطالب أصل التقرير الطبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التابع لها الطالب ، وتقوم الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة باتخاذ باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن

إجراءات تقدم طلاب الدمج لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 والأوراق المطلوبة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بناءا على القرار الوزاري 252 لسنة 2017 ، والقرار الوزاري 27 لسنة 2023 بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة التالية ( الإعاقة الذهنية البسيطة - الشلل الدماغي - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - كف البصر - ضعف البصر - ضعف السمع - الاعاقات الحركية)، يتم التقدم وفق لاداء امتحانات الثانوية العامة وفقا للإجراءات التالية :