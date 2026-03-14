تقارير: وقوع انفجارات في طهران
هوليوود تستعد غدا لإعلان الفائزين بجوائز الأوسكار 2026
انفوجراف..تعزيز قدرات مصانع الإنتاج الحربي العسكرية
أحمد موسى: أمن مصر من أمن العالم العربي.. واللي يضرهم يضرنا
شيلي تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة حول المعادن النادرة
الرئيس السيسي يحذر من أمر يؤدي لتراكم الديون والدخول في دائرة من الأعباء الاقتصادية
أحمد موسى: بنتكلم عن أشقائنا العرب بكل الخير.. وفيه اللي مش عايزين عالم عربي موحد
طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد
الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على موسكو وسط انتظارات لحزمة جديدة
درس التراويح بالجامع الأزهر يدعو إلى تصفية القلوب واغتنام النفحات
أحمد موسى: إيران دي عدو زي إسرائيل لأنها بتضرب الدول العربية
شعبنا مع القائد.. أحمد موسى : الرئيس السيسي أول من أدان اعتداءات إيران على الأشقاء العرب
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل مقتل 104 عسكريين في هجوم أمريكي

هاجر رزق

كشف الجيش الإيراني تفاصيل مقتل 104 عسكريين جراء هجوم "إرهابي" أمريكي سابق، استهدف المدمرة "دنا" وهي عائدة من مناورات في الهند باتجاه المجموعة البحرية الإيرانية جنوب سريلانكا.

وقال الأدميرال فرهاد فتاحي، مساعد قائد بحرية الجيش الإيراني في تصريحات له حول الهجوم:

انطلقت مجموعة من طلاب جامعة "الإمام الخميني" للعلوم البحرية في نوشهر في 24 يناير، على متن المدمرة "دنا"، والسفينة "لاوان"، وسفينة الإمداد والوقود "بوشهر"، في رحلة تدريبية بحرية.

وقبل بدء المهمة، تلقينا دعوة من دولة الهند لمشاركة إحدى وحداتنا العائمة القتالية في مناورات "السلام والصداقة".

في منتصف الطريق، انفصلت المدمرة "دنا" عن المجموعة البحرية لترسو في 15 فبراير  في أحد الموانئ الهندية بخليج البنغال.

وحينما كانت المدمرة "دنا" عائدة من مناورات الهند باتجاه المجموعة البحرية الإيرانية جنوب "سريلانكا"، شنت الولايات المتحدة هجوما إرهابيا على هذه المدمرة.

وأبدت سريلانكا تعاونا جيدا معنا وأرسلت غواصيها لجمع جثامين الشهداء.

وقال إن أصول الحرب البحرية تقتضي أنه إذا أردت خوض قتال سطحي، فعليك إرسال مجموعة للاشتباك وليس قطعة بحرية واحدة.

كانت المدمرة "دنا" قد ذهبت في مهمة تدريبية، ورغم أنها كانت مسلحة، إلا أن وحدة واحدة لا يمكنها خوض قتال ضد مجموعة أو أسطول بحري.

كانت هذه السفينة بعيدة جدا عن سواحلنا، ولم يكن بإمكاننا تقديم الدعم على مسافة تبعد حوالي 2000 ميل بحري.

أرسلت إيران أفضل قواتها إلى مناورات السلام والصداقة في الهند، وقد فقدناهم في هجوم أمريكي غادر.

وأكد الأدميرال فتاحي أنه "حتى الآن، لم يرد أي تقرير يفيد باقتراب أي مدمرة أمريكية من سواحلنا، لأنها (أمريكا) متأكدة أنها إذا اقتربت، فسيتم تدميرها وإرسالها إلى قاع البحر".

وحذر القائد العسكري الإيراني الولايات المتحدة قائلا: "إذا كانت لدى البحرية الأمريكية الجرأة، فلتقترب بشكل منفرد من سواحل جاسك ومضيق هرمز".

كانت العلاقات العامة للجيش الايراني قد أعلنت في 8 مارس، أن "الجريمة الأمريكية الجبانة في مهاجمة مدمرة "دنا" الإيرانية قبالة سريلانكا أسفرت عن استشهاد 104 بحارة وجرح 32 آخرين".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

ترشيحاتنا

اللافتة التى سقطت

بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل سقوط ضحيتين في الغربية وأخرى بالإسكندرية

بروتوكول تعاون

تفاصيل بروتوكول تعاون لتحسين الخصائص السكانية وجودة الحياة بين الصحة والتنمية المحلية

واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. وشاهدة عيان:تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

مفاجأة في واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. شاهد عيان: المنشأة تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

بالصور

من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية
شركة Dreame Technology الصينية

قبل ما تاكل رنجة وفسيخ في العيد.. فوائد مذهلة للبصل الأخضر تحمي من أضرار الأكل المملح

فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ

أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر

سيارات يابانية
سيارات يابانية
سيارات يابانية

نقابة الموسيقيين تنظم حفل الإفطار السنوي بحضور مصطفى كامل وأعضاء الجمعية العمومية

حفل إفطار نقابة الموسيقيين
حفل إفطار نقابة الموسيقيين
حفل إفطار نقابة الموسيقيين

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد