الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل مقتل 104 عسكريين في هجوم أمريكي

كشف الجيش الإيراني تفاصيل مقتل 104 عسكريين جراء هجوم "إرهابي" أمريكي سابق، استهدف المدمرة "دنا" وهي عائدة من مناورات في الهند باتجاه المجموعة البحرية الإيرانية جنوب سريلانكا.

وقال الأدميرال فرهاد فتاحي، مساعد قائد بحرية الجيش الإيراني في تصريحات له حول الهجوم:

انطلقت مجموعة من طلاب جامعة "الإمام الخميني" للعلوم البحرية في نوشهر في 24 يناير، على متن المدمرة "دنا"، والسفينة "لاوان"، وسفينة الإمداد والوقود "بوشهر"، في رحلة تدريبية بحرية.

وقبل بدء المهمة، تلقينا دعوة من دولة الهند لمشاركة إحدى وحداتنا العائمة القتالية في مناورات "السلام والصداقة".

في منتصف الطريق، انفصلت المدمرة "دنا" عن المجموعة البحرية لترسو في 15 فبراير في أحد الموانئ الهندية بخليج البنغال.

وحينما كانت المدمرة "دنا" عائدة من مناورات الهند باتجاه المجموعة البحرية الإيرانية جنوب "سريلانكا"، شنت الولايات المتحدة هجوما إرهابيا على هذه المدمرة.

وأبدت سريلانكا تعاونا جيدا معنا وأرسلت غواصيها لجمع جثامين الشهداء.

وقال إن أصول الحرب البحرية تقتضي أنه إذا أردت خوض قتال سطحي، فعليك إرسال مجموعة للاشتباك وليس قطعة بحرية واحدة.

كانت المدمرة "دنا" قد ذهبت في مهمة تدريبية، ورغم أنها كانت مسلحة، إلا أن وحدة واحدة لا يمكنها خوض قتال ضد مجموعة أو أسطول بحري.

كانت هذه السفينة بعيدة جدا عن سواحلنا، ولم يكن بإمكاننا تقديم الدعم على مسافة تبعد حوالي 2000 ميل بحري.

أرسلت إيران أفضل قواتها إلى مناورات السلام والصداقة في الهند، وقد فقدناهم في هجوم أمريكي غادر.

وأكد الأدميرال فتاحي أنه "حتى الآن، لم يرد أي تقرير يفيد باقتراب أي مدمرة أمريكية من سواحلنا، لأنها (أمريكا) متأكدة أنها إذا اقتربت، فسيتم تدميرها وإرسالها إلى قاع البحر".

وحذر القائد العسكري الإيراني الولايات المتحدة قائلا: "إذا كانت لدى البحرية الأمريكية الجرأة، فلتقترب بشكل منفرد من سواحل جاسك ومضيق هرمز".

كانت العلاقات العامة للجيش الايراني قد أعلنت في 8 مارس، أن "الجريمة الأمريكية الجبانة في مهاجمة مدمرة "دنا" الإيرانية قبالة سريلانكا أسفرت عن استشهاد 104 بحارة وجرح 32 آخرين".