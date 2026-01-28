قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
مفاجأة قبل رمضان.. 10 % انخفاض في أسعار اللحوم
صراع جديد.. زينة: أبو الأولاد اتجوز مساعدته.. وأحمد عز ينفي.. القصة الكاملة
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية بمجمع المصالح بحي شرق
إيهاب عمر

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فرعًا جديدًا للفتوى والمصالحات الأسرية التابع للأزهر الشريف، داخل مجمع المصالح الحكومية بحي شرق مدينة أسيوط، ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

وتعكس هذه الخطوة اهتمام المحافظة بتعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ قيم الحوار والتسامح، وتقديم خدمات دينية ومجتمعية متكاملة للمواطنين.

وقد حضر الافتتاح المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، والدكتور مرتجى عبدالرؤوف، مدير منطقة الدعوة والإعلام والإرشاد الديني بأسيوط، والشيخ إبراهيم جمعة، مدير إدارة التوجيه، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور خلف عمار، عضو اللجنة العليا للمصالحات، إلى جانب لفيف من وعاظ الأزهر الشريف، ومصطفى محمد إبراهيم، رئيس مركز أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

وأكد محافظ أسيوط أن افتتاح هذا الفرع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المجتمعية بالمحافظة، حيث يقدم خدمات الفتوى الشرعية والإرشاد الأسري، إلى جانب برامج متخصصة لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، من خلال نخبة متميزة من العلماء والمتخصصين المؤهلين، بما يضمن تقديم حلول متوازنة تراعي الأبعاد الدينية والاجتماعية والنفسية، وتسهم في تعزيز مهارات التواصل الأسري، وتنظيم العلاقات داخل الأسرة، وترسيخ الأسس السليمة لبناء حياة زوجية مستقرة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الخدمات المقدمة تشمل أيضًا نشر الوعي بدعائم الاستقرار الأسري، وآليات فهم شريك الحياة، وتعزيز ثقافة الحوار الإيجابي، وطرق التعامل الحكيم مع المشكلات والتحديات الأسرية، فضلًا عن وضع القواعد الصحيحة لتربية الأبناء، وبيان حقوقهم وواجبات الوالدين، بما يحقق التوازن الأسري ويحافظ على كيان الأسرة المصرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اختيار مجمع المصالح لاحتضان هذا الفرع يأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات في مكان واحد، وبأسلوب حضاري ومنظم، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز دور المؤسسات الدينية في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية، وتقديم الفتوى الرشيدة المستندة إلى صحيح الدين والفهم الوسطي المستنير، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية ودعم تماسك المجتمع.

وأضاف المحافظ أنه سبق وأصدر توجيهاته بالتوسع في افتتاح مقار لجان الفتوى والمصالحات الأسرية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بالتنسيق الكامل مع الأزهر الشريف، على أن تضم كل لجنة وحدة متخصصة للمصالحات الأسرية ولمّ الشمل والتحكيم الأسري، دعمًا للأسرة المصرية، ورفعًا لمستوى الوعي المجتمعي لدى الشباب والمقبلين على الزواج، وبما يعزز مناخ الاستقرار الاجتماعي داخل محافظة أسيوط.

أسيوط المصالحات الأسرية مجمع المصالح الحكومية حي شرق مدينة أسيوط شيخ الأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية القضايا الأسرية

