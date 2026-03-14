رغم تصاعد أحداث الشرق الأوسط.. الدولار يستقر عند 52.38 جنيه

سجل سعر الدولار استقراراً مع أول تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 14-3-2026 على مستوى السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وبحسب آخر تداولات لسعر الدولار في البنوك المصرية والتي أظهرت ثباتًا منذ الخميس الماضي نظراً لتعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 14مارس 2026 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14–3-2026 اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 14-3-2026 51.9 جنيه .. آخر تداول لأقل سعر دولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ آخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.52 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ سعر أقل دولار نحو 51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنكي " القاهرة و العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنوك "المصري الخليجي، التنمية الصناعية، سايب".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.29 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع في بنكي" الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.35 جنيه للشراء و 52.45 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد".

الدولار في معظم البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.39 جنيه للشراء و 52.49 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB،HSBC، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، نكست، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان، مصر، الأهي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيه للشراء و 52.5 جنيه للبيع في بنوك " نكست، قناة السويس".

أعلي سعر

بلغ أعلى سعر دولار نحو 52.5 جنيه للشراء و 52.6 جنيه للبيع في بنكي " مصرف أبوظبي الإسلامي و كريدي أجريكول".

ووصل ثاني أعلى سعر دولار نحو 52.49 جنيه للشراء و 52.59 جنيه للبيع في ميد بنك.