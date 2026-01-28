أسيوط.. إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومباني مخالفة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ 19 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، خلال حملات مكبرة نفذت بعدد 6 مراكز وحيين على مستوى المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت مراكز ساحل سليم، وأبوتيج، والفتح، والقوصية، وصدفا، والغنايم، وأسفرت عن استرداد مساحة 8 قراريط وسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 1080 متر مربع، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم نفذت حالتي إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأخرى تابعة للري، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج من إزالة 7 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح إزالة 4 حالات متغيرات مكانية.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية قامت بإزالة 3 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، كما تم تنفيذ حالتي إزالة بنطاق مركز ومدينة صدفا، فضلًا عن إزالة حالة تعدي على أراضي إصلاح زراعي بمركز ومدينة الغنايم.

وأكد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القانون، بما يضمن فرض هيبة الدولة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة الاشتراطات القانونية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وفي ختام تصريحاته، جدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء، مشيرًا إلى تلقي البلاغات على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.