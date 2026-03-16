قبل مناقشته اليوم.. متابعة قانون 73 مستمرة لضمان حقوق العاملين وكفاءة الجهاز الإداري

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، على استمرار متابعة ملف قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف داخل لجنة القوى العاملة، مشددة على أن اللجنة لن تُغلق هذا الملف إلا بعد التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق العاملين وفي الوقت نفسه تحافظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن لجنة القوى العاملة ستستكمل اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد سعفان، لمواصلة مناقشة الأثر التطبيقي للقانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات المختلفة بشأن التعديلات المقترحة.

وأضافت أن الاجتماعات تهدف إلى صياغة تشريعات تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري، مع تعزيز الضمانات القانونية للعاملين، بما يسهم في استعادة حقوقهم وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين.

وشددت النائبة نشوى الشريف على التزامها بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر داخل لجنة القوى العاملة، حتى التوصل إلى حلول واضحة وعادلة تحقق العدالة والتوازن بين مصلحة الدولة وحماية حقوق العاملين.