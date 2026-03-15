برلماني: الدبلوماسية المصرية حصن للدولة وصوت قوي لمصالحها في العالم

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، ان الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية، مناسبة وطنية تعكس تاريخاً طويلاً من العمل الوطني المخلص الذي قامت به الدبلوماسية المصرية دفاعاً عن مصالح الدولة المصرية وتعزيزاً لمكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال موسى إن الدبلوماسية المصرية تعد واحدة من أعرق المدارس الدبلوماسية في المنطقة والعالم، حيث نجحت عبر تاريخها الممتد في إدارة العديد من الملفات السياسية والاستراتيجية المعقدة بحكمة وكفاءة، بما يعكس عمق الخبرة التي يتمتع بها الدبلوماسيون المصريون، وإدراكهم الكامل لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن احتفال هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية يكتسب أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرور مائتي عام على تأسيس أول مؤسسة حديثة لوزارة الخارجية المصرية، وهي محطة تاريخية تعكس عراقة المؤسسة الدبلوماسية المصرية ودورها المحوري في صياغة السياسة الخارجية للدولة المصرية عبر مراحل تاريخية مختلفة، شهدت خلالها مصر تحولات سياسية وإقليمية ودولية كبيرة.

وأكد النائب إسماعيل موسى أن الدبلوماسية المصرية لعبت على مدار قرنين دوراً محورياً في الدفاع عن القضايا الوطنية المصرية، وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية مصالح الدولة في مختلف المحافل الدولية، فضلاً عن دورها البارز في دعم قضايا الأمة العربية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية، التي يقودها جهاز دبلوماسي يتمتع بالكفاءة والخبرة، نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق توازن دقيق في العلاقات الدولية لمصر، بما يضمن تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على مختلف القوى الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت السياسة المصرية ومصالحها الوطنية.

وأشار موسى إلى أن الدبلوماسية المصرية كان لها دور واضح في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحوار بين الدول، والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يعكس النهج التاريخي لمصر كدولة تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

كما أشاد عضو مجلس النواب بالدور الذي يقوم به الدبلوماسيون المصريون في الخارج، من خلال تمثيل الدولة المصرية بصورة مشرفة، والعمل على توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى جهودهم في دعم التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب إسماعيل موسى أن الدبلوماسية المصرية تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، حيث نجحت عبر تاريخها في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية المتوازنة، ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية في محيطها الإقليمي، وفاعل مؤثر في العديد من القضايا الدولية.

وأضاف أن ما تتمتع به الدبلوماسية المصرية من خبرات متراكمة وكوادر مؤهلة يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، بما يضمن استمرار مصر في أداء دورها الريادي على الساحة الدولية.

وشدد موسى على أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور الدبلوماسية المصرية وتطوير أدواتها بما يتناسب مع طبيعة التحديات العالمية المتغيرة، مؤكداً أن هذا الاهتمام ينعكس بشكل واضح في الحضور الدولي المتزايد لمصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد على أن يوم الدبلوماسية المصرية يمثل مناسبة لتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء وزارة الخارجية، الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه، متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء رسالتهم الوطنية، حتى تظل مصر دائماً منارة للسلام والاستقرار وصوتاً قوياً يعبر عن قضايا الحق والعدالة في العالم.