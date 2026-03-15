مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج وتأمين كل مستلزمات الإنتاج.. ونواب: نجاح الدولة في عبور المرحلة يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق

مدبولي: ما نمر به يُمثل ظرفاً استثنائياً، يفرض تبعاتٍ صعبة على مُختلف دول العالم

وكيل صناعة الشيوخ يطالب بتعظيم مستلزمات الإنتاج في الصناعة بدلا من الاستيراد

نائب: استمرار عجلة الإنتاج ضرورة وطنية.. والأولوية لحماية المواطن



أكد عدد من النواب إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لن توقف عجلة الإنتاج الوطني، تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات الاقتصادية التي فرضتها التطورات الإقليمية المتسارعة.

وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر ، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أهم الصناعات التي تهتم بها البلد هي صناعة السيارات ، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج ، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة لن توقف عجلة الإنتاج الوطني، تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات الاقتصادية التي فرضتها التطورات الإقليمية المتسارعة، خاصة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات العالمية الكبرى، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالاضطرابات التي شهدتها أسواق الغذاء والطاقة عالميًا، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الحالية، وهو ما منح الدولة خبرة مهمة في إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الدولية المعقدة.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن استمرار عجلة الإنتاج الوطني يمثل ضرورة استراتيجية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لأن توقف الإنتاج أو تراجعه يعني بالضرورة نقص المعروض من السلع وارتفاع الأسعار وفقدان فرص العمل، وهو ما يجعل الحفاظ على تشغيل المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأشار الشهابي إلى أن التصريحات الحكومية بشأن توافر مستلزمات الإنتاج والطاقة تمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق، لكنها في الوقت نفسه تطرح عددًا من التساؤلات التي تشغل المواطن والرأي العام، من بينها: إلى أي مدى يمكن للاقتصاد المصري امتصاص الارتفاعات العالمية الكبيرة في أسعار الطاقة والمواد الخام؟ وهل تستطيع الأسواق المحلية استيعاب هذه الضغوط دون أن يتحمل المواطن العبء الأكبر من تداعياتها؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين استمرار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وبين حماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار؟.

وشدد الشهابي على أن نجاح الدولة في عبور هذه المرحلة يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع أو المغالاة غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الأزمات الاقتصادية غالبًا ما تخلق فرصًا للبعض لاستغلال الظروف، وهو ما يستدعي يقظة مستمرة من أجهزة الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ إلى أن الأزمة الراهنة قد تحمل في طياتها فرصة مهمة للاقتصاد المصري إذا أُحسن استغلالها، خصوصًا في ما يتعلق بتعميق الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.

واختتم الشهابي تصريحه مؤكدًا أن التحدي الحقيقي في المرحلة الراهنة يتمثل في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين استمرار عجلة الإنتاج الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطن من الضغوط التضخمية، مشددًا على أن نجاح هذه المعادلة هو الضمان الحقيقي لعبور الاقتصاد المصري هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب عمرو أبو العيون، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية؛ رئيس غرفة أسيوط، والمهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بهم، في مختلف المناسبات والظروف، مضيفا: "مررنا معاً بالعديد من الأزمات، واستطعنا، بفضل الله، أن نتخطى كل التحديات، وكان هناك دوماً تعاون بيننا، بما يسهم في استقرار الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات".

واستعرض رئيس الوزراء تطورات الموقف الراهن في ضوء المُستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحدياً غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "ما نمر به يُمثل ظرفاً استثنائياً، يفرض تبعاتٍ صعبة على مُختلف دول العالم، ولكننا نأمل ألا يستغرق هذا الظرف وقتاً أطول".

وأكد رئيس الوزراء أن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي، ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام، وتدبير كل مستلزمات الإنتاج، مُشدداً على أن عجلة الإنتاج الوطني لن تتوقف.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن دول العالم بأسرها لن تتحمل استمرار هذه الحرب لأمدٍ طويل، في ظل الفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حالياً، مؤكداً أن هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على توازن الأسعار، وكذا السعي لعدم حدوث زيادات كبيرة في مُعدلات التضخم، حتى لا ينعكس ذلك على أسعار الفائدة خاصة وأن هذا الظرف يعتبر استثنائياً.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية، وخاصة فيما يتعلق برصد كل ما يخص السلع والأسعار، والرد على أي شائعات في هذا الإطار.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر دخلت هذه الأزمة في ظل ظروف أفضل مما سبق، كما تواصل الدولة جهودها للحفاظ على ما تحقق فيما يخص الملف الاقتصادي مُؤخراً، ومُشدداً على أن الدولة مُستمرة في توجهاتها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المُستهدفة، سواء فيما يتعلق بإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، أو تنظيم الأسواق، وعمليات التجارة، ومُساندة القطاعات المختلفة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هذه الأزمة برغم صعوبتها، تعدُ مُختلفة عن الأزمات السابقة، نظراً لعدة أمور من أهمها مرونة سعر الصرف، الذي امتص الكثير من الصدمات، بالإضافة إلى تجاوب الوزراء المعنيين وتعاملهم بقرارات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أحمد الوكيل أن الشيء الأهم حالياً يتمثل في استمرار توفير الطاقة، ومُستلزمات الإنتاج، وتنويع المصادر، نظراً لما يحدث في الأسواق المُختلفة بسبب الأزمة، مُعتبراً أن كثرة المعروض من السلع هو العامل الأهم في ضبط الأسواق، ومؤكداً أن أرصدة السلع المختلفة متوافرة حالياً بصورة مطمئنة.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الشكر لرئيس الوزراء على عرضه الذي قدمه حول تداعيات الظرف الإقليمي الاستثنائي الراهن، وما أكد عليه من رسائل إيجابية تتعلق بتوافر مختلف مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام، مؤكداً أنه لا توقف للصناعة أو التجارة، قائلاً:" بالتأكيد هناك أزمة حالياً في مختلف دول العالم، ولكن هذه الرسائل الإيجابية من الحكومة ستسهم في إجهاض أي محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، في ظل استمرار عجلة الإنتاج والتصنيع".

وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن الاستثمارات مازالت تتدفق على مصر رغم هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وذلك بالنظر لحالة الاستقرار التي تتمتع بها بلادنا، وكذا ما يتم تطبيقه من إجراءات وقرارات تتعلق بسياسة سعر الصرف المرنة، وتأكيد الحكومة مواصلة تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وجدد المهندس محمد السويدي التأكيد على الاستمرار في جهود زيادة حجم الإنتاج في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يُسهم في تحجيم فرص التلاعب في الأسعار.

وأكد رؤساء الغرف الصناعية والتجارية أن الدولة تعاملت بمنتهى الاحترافية منذ بداية الأزمة؛ إذ تشهد الأسواق حالياً وفرةً في الخامات، ووجود سعر صرف مرن، وتوافر للنقد الأجنبي، فضلاً عن نهج المصارحة والمكاشفة الذي يتبعه المسئولون بشأن أبعاد الأزمة كافة. وبناءً عليه، ستكون الأسعار تنافسية، ولن يلجأ أحدٌ إلى احتكار أو إخفاء أي سلعة.

وأكدوا أن رصيد الأدوية المتوافر حالياً يغطي عدة أشهر، مشيرين إلى أن الأزمة قد تخلق عدداً من الفرص التي يجب العمل على استثمارها.

وطرح رؤساء الغرف الصناعية والتجارية عدداً من المُقترحات التي تُسهم في الحفاظ على مُعدلات النمو المُتحققة في عددٍ من القطاعات، بالإضافة إلى طرح حزمةٍ من التيسيرات الهادفة لتنشيط القطاعات المستهدفة.

وتناول رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بالشرح ما عكسته أحداث المنطقة، وتتحمله دول العالم حاليا، من زيادة في أسعار المواد الخام من المنبع، وكذا زيادة أسعار وتكلفة الشحن، وأسعار المحروقات، وهذه كلها عوامل أثرت في أسعار مختلف السلع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن كحكومة ملتزمون بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية حاليا في مسار يُشيد به الجميع". كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية والاتحادين؛ لمتابعة الأسواق أولاً بأول، وحل أي مُشكلة تطرأ.