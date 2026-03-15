رئيس تضامن النواب لـ"صدى البلد": تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة قرار صائب

أشادت النائب راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة ، مشيرة إلى أنه قرار صائب.

وأكدت مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المحكوم عليه في قضايا نفقة لابد أن يشعر بضغط من الحكومة ويدفع ما عليه ، بعد قرار وقف الخدمات الحكومية له.

وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أن النفقة التي تحرم منها الزوجة والأولاد تعتبر بمثابة رزق لهم ويعيشوا من خلاله ، ولذلك فكان لابد من معاقبة المحكوم عليه في قضايا نفقة بوقف الخدمات الحكومية له.

وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وشددت وزارة العدل على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة،

وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.