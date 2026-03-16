برلمانية: الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لحماية مصالح الدولة وتعزيز مكانتها العالمية

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس تاريخًا عريقًا من العمل الدبلوماسي الذي أسهم على مدار عقود طويلة في الدفاع عن مصالح الدولة المصرية وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت شاهين، إن الدبلوماسية المصرية تعد واحدة من أعرق المؤسسات في الدولة، حيث لعبت دورًا محوريًا عبر تاريخها في إدارة العديد من الملفات السياسية والاستراتيجية بحكمة واحترافية، وهو ما يعكس كفاءة الدبلوماسيين المصريين وخبرتهم الكبيرة في التعامل مع مختلف التحديات الدولية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الاحتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرور مائتي عام على تأسيس أول مؤسسة حديثة لوزارة الخارجية المصرية، وهي محطة تاريخية تؤكد عراقة العمل الدبلوماسي المصري ودوره المهم في صياغة السياسة الخارجية للدولة عبر مراحل تاريخية مختلفة.

وأضافت شاهين أن الدبلوماسية المصرية نجحت عبر تاريخها في الدفاع عن القضايا الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، إلى جانب دورها في دعم قضايا الأمة العربية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشارت إلى أن السياسة الخارجية المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق توازن مهم في علاقاتها الدولية، من خلال تنويع الشراكات الاستراتيجية والانفتاح على مختلف القوى الدولية، مع الحفاظ على ثوابت السياسة المصرية ومصالحها الوطنية.

كما أشادت النائبة جيهان شاهين بالدور الذي يقوم به الدبلوماسيون المصريون في الخارج، مؤكدة أنهم يمثلون الدولة المصرية بصورة مشرفة ويسهمون في توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع مختلف دول العالم، فضلاً عن جهودهم في دعم التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التنموية.

وأكدت أن الدبلوماسية المصرية تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، حيث ساهمت عبر تاريخها في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية المتوازنة، ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية في محيطها الإقليمي وفاعل مؤثر في العديد من القضايا الدولية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات الدبلوماسية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، مؤكدة أن هذا الاهتمام ينعكس في الحضور الدولي المتزايد لمصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واختتمت النائبة جيهان شاهين تصريحها بالتأكيد على أن يوم الدبلوماسية المصرية يعد فرصة لتقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء وزارة الخارجية، الذين يعملون بإخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن والحفاظ على مصالحه، متمنية لهم دوام النجاح في أداء رسالتهم الوطنية.