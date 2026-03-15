للفوز بليلة القدر.. الإفتاء توضح كيف تغتنمها في العشر الأواخر من رمضان

مع دخول العشر الأواخر من رمضان يحرص المسلمون على اغتنام نفحات هذه الأيام المباركة طمعًا في إدراك ليلة القدر التي وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر، وفي هذا السياق قدمت دار الإفتاء، مجموعة من النصائح المهمة للفوز بليلة القدر، تساعد المسلم على اغتنام هذه الليلة العظيمة بالإكثار من الدعاء والذكر وقيام الليل والاستغفار.

ويبحث عدد كبير من الناس عن أفضل الأعمال في ليلة القدر وكيف نفوز بليلة القدر ونصائح اغتنام ليلة القدر، خاصة في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان التي يرجح أن تكون فيها هذه الليلة المباركة التي تتنزل فيها الملائكة والرحمات والمغفرة.

نصائح دار الإفتاء لإحياء ليلة القدر

وجهت دار الإفتاء عددا من النصائح لاغتنام فضل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ومنها:

خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

كيفية اغتنام فضل ليلة القدر

استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

الإكثار من طلب العتق من النار.

الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

اقرأ ما تيسر من القرآن.

أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أطل السجود وتضرعك لربك.

لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حالة صعود وهبوط.

لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.