دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان

مع حلول ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يحرص كثير من المسلمين على الدعاء لأنفسهم ولأحبائهم من الأموات، وتعد هذه الليلة المباركة هي أعظم الليالي الوترية التي يستجاب فيها الدعاء وتتنزل فيها الرحمات والمغفرة، ويبحث عدد كبير من الناس عن دعاء ليلة القدر للميت مكتوب وأفضل الأدعية للمتوفى في ليلة القدر، إذ يتمنى الأبناء والأقارب أن ينال موتاهم نصيبًا من الرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر.

ويستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء للميت في ليلة القدر وأن يسأل الله له الرحمة والمغفرة وتوسيع القبر ودخول الجنة، فالدعاء يصل إلى الميت ويكون سببًا في رفع منزلته عند الله تعالى.

فضل الدعاء للميت في ليلة القدر

يفضل الإكثار من الدعاء وتحري ليلة القدر فهي ليلة مباركة وتكون سببا لعتق الرقاب من النار، والدعاء فيها مستجاب بإذن الله تعالى.

ويستحب للمؤمن أن يردد دعاء ليلة القدر للكيت مكتوب ويوقل في صيغة الدعاء : اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنه.

أفضل دعاء ليلة القدر للميت مكتوب

اللهم اجعل نورًا في قبره، واغفر له ذنوبه، وارحمه برحمتك الواسعة.

اللهم آنس وحدته، ونوّر مرقده، واغسله بالماء والثلج والبرد.

ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

ربي اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.

اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين.

ربي افسح له في قبره، ونور له فيه، واجعل الفردوس الأعلى مستقره.

اللهم اجمعنا به في جنتك، واسقنا من يد نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

أدعية قصيرة للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان

« اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

« اللهم اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

« اللهم أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

«اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسرور، اللهم إنه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة في ليلة القدر

« اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

« اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم».

« اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار».

« اللهم أنزل على أهله الصبر والسلوان، وارضهم بقضائك، اللهم ثبتهم على القول الثابت في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد، اللهم واظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام، اللهم اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين».