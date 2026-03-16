تنشيط السياحة تشارك في معرض "بالاس تو جو" بـ كرواتيا

تشارك الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي في معرض "بالاس تو جو" المزمع عقده بالعاصمة الكرواتية زغرب في الفترة من 20 -22 مارس الجاري، وذلك في إطار تحركها نحو التوسع في جذب السائحين من مختلف أسواق العالم.

وأفادت هيئة تنشيط السياحة، أن معرض "بالاس تو جو"، يُعد من أحد أهم المعارض الرائدة في الترويج للسياحة الكرواتية حول العالم، ويزوره سنويًا حوالي 30 ألف زائر، ومن المتوقع أن يشارك به أكثر من 200 جهة من 45 دولة حول العالم.

ويسعي الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، عبر تحركات مدروسة نحو عقد عدداً من الاجتماعات المهنية مع مسؤولي منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران، إلى جانب ممثلي المنصات والشركات الرقمية الدولية.

وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركاء الدوليين وبحث آفاق أوسع للتعاون ، بما يسهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

ويستعرض الوضع الراهن للمقصد السياحي المصري، والتأكيد على ما يتمتع به من أمن واستقرار، واستمرار تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، مع الإشارة إلى أن مصر تقع جغرافياً بعيداً عن مناطق التوتر في المنطقة.