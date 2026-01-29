ضمن خطة إعمار بيوت الله.. أوقاف أسيوط تفتتح 6 مساجد غدا الجمعة

تفتتح مديرية أوقاف أسيوط، غدًا الجمعة، 6 مساجد بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا، وذلك بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.



وأوضح بيان للمديرية أن الافتتاحات تشمل أعمال إحلال وتجديد، وإنشاء وبناء، وصيانة وتطوير بعدد من المساجد، وهي: إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب، وإحلال وتجديد مسجد آل حمزة بعزبة الشوافع بقرية بني هلال بمركز القوصية، وإنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي القبلية بمركز منفلوط، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد المخالفة بقرية الشيخ مساعد بمركز ديروط، ومسجد آل عمران بقرية النخيلة بمركز أبو تيج، ومسجد الأمير جانم بمركز ومدينة منفلوط.



وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير المساجد وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والدعوية، ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين أبناء المجتمع، مشيرة إلى استمرار متابعة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بجميع الإدارات تنفيذًا لرؤية الوزارة في إعمار المساجد وبناء الإنسان.