جوتيريش: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعني انسحاب إسرائيل الكامل
فى أول جولة لها .. رئيس حى المرج تجلس على الرصيف بجانب المواطنين
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
ضمن خطة إعمار بيوت الله.. أوقاف أسيوط تفتتح 6 مساجد غدا الجمعة

إيهاب عمر

تفتتح مديرية أوقاف أسيوط، غدًا الجمعة، 6 مساجد بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا، وذلك بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.


وأوضح بيان للمديرية أن الافتتاحات تشمل أعمال إحلال وتجديد، وإنشاء وبناء، وصيانة وتطوير بعدد من المساجد، وهي: إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب، وإحلال وتجديد مسجد آل حمزة بعزبة الشوافع بقرية بني هلال بمركز القوصية، وإنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم بقرية بني عدي القبلية بمركز منفلوط، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد المخالفة بقرية الشيخ مساعد بمركز ديروط، ومسجد آل عمران بقرية النخيلة بمركز أبو تيج، ومسجد الأمير جانم بمركز ومدينة منفلوط.


وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن الخطة الشاملة للوزارة لتطوير المساجد وتهيئتها لأداء رسالتها الدينية والدعوية، ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين أبناء المجتمع، مشيرة إلى استمرار متابعة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بجميع الإدارات تنفيذًا لرؤية الوزارة في إعمار المساجد وبناء الإنسان.

