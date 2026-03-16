محافظ الإسكندرية يوجه بالتأكد من كفاءة أتوبيسات النقل العام

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية جراج هيئة النقل العام بمنطقة محرم بك، يرافقه اللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وبحضور اللواء أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة والأستاذ محمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف الفني لأتوبيسات النقل العام والتأكد من كفاءتها التشغيلية.



وخلال الجولة، تابع محافظ الإسكندرية أعمال الصيانة داخل الجراج، واطلع على حالة الأتوبيسات وخطط رفع كفاءتها، مشددًا على سرعة التعامل مع الأعطال البسيطة وتوفير الدعم اللازم لإصلاح الأتوبيسات المعطلة، لإعادتها للعمل في أسرع وقت.



وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم منظومة النقل العام وتطويرها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا الالتزام بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل نحو 200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية ويواكب التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة.



كما أشار المحافظ إلى أن المحافظة تسعى للتعاون مع شركة النصر للسيارات لشراء 120 أتوبيسًا جديدًا، بهدف تدعيم أسطول النقل العام وضخ أتوبيسات إضافية في الشوارع، بما يسهم في التخفيف عن المواطنين وتحسين مستوى خدمات النقل داخل المحافظة.