قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 22 حالة تعد واسترداد 600 فدان أراضي زراعية في أسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، بنطاق 7 مراكز وأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات نجحت في استرداد نحو 600 فدان أراضي زراعية، بالإضافة إلى 1995 متر مربع مباني مخالفة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز البداري، القوصية، صدفا، ساحل سليم، أبوتيج، الفتح، إلى جانب حي شرق، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي بمركز البداري، شملت 6 حالات تعدي على أملاك الري، إلى جانب حالتين تعدي فوري على أراضي زراعية، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمركز القوصية.

وتابع محافظ أسيوط أنه جرى تنفيذ حالة تعدي فوري على أرض زراعية بمركز صدفا، وإزالة حالة تعدي فوري لمتغيرات مكانية بمركز ساحل سليم، فضلًا عن إزالة 3 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج، بالإضافة إلى حالتين تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، وحالة تعدي فوري لمتغيرات مكانية بحي شرق.

وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط إزالة التعديات إزالة 22 حالة تعدي أراضي زراعية أملاك دولة استرداد نحو 600 فدان البناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد