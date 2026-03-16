الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لأول مرة .. تجهيز بيوت ومدن الشباب لاستضافة فعاليات دولية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة، السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية في المجالات الشبابية والرياضية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأنشطة والبرامج الثقافية الموجهة للشباب، والاستفادة من العلاقات الدولية لمصر في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والرياضة.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثقافية الدولية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف دعم التبادل الثقافي والشبابي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول، بما يسهم في تمكين الشباب المصري وتعزيز دورهم في التواصل الحضاري مع شعوب العالم.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مشتركة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية والشبابية، بما يعكس ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية ومنشآت رياضية وشبابية متطورة.

كما تم التأكيد على الاستفادة من المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثل بيوت الشباب والمدن الشبابية، في تنفيذ واستضافة مختلف البرامج والفعاليات الشبابية الدولية، بما يسهم في دعم التبادل الثقافي بين الشباب وتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة الثقافية والشبابية، ويدعم جهود الدولة في بناء شخصية الشباب المصري وتنمية وعيه الثقافي والحضاري.

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

محافظ المنيا: تمكين المرأة أولوية وطنية ومبادرات قومي المرأة تصل إلى القرى والنجوع

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

