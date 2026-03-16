لأول مرة .. تجهيز بيوت ومدن الشباب لاستضافة فعاليات دولية

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة، السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية في المجالات الشبابية والرياضية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأنشطة والبرامج الثقافية الموجهة للشباب، والاستفادة من العلاقات الدولية لمصر في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والرياضة.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثقافية الدولية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف دعم التبادل الثقافي والشبابي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الدول، بما يسهم في تمكين الشباب المصري وتعزيز دورهم في التواصل الحضاري مع شعوب العالم.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على وضع خريطة طريق مشتركة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية والشبابية، بما يعكس ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية ومنشآت رياضية وشبابية متطورة.

كما تم التأكيد على الاستفادة من المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثل بيوت الشباب والمدن الشبابية، في تنفيذ واستضافة مختلف البرامج والفعاليات الشبابية الدولية، بما يسهم في دعم التبادل الثقافي بين الشباب وتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأنشطة الثقافية والشبابية، ويدعم جهود الدولة في بناء شخصية الشباب المصري وتنمية وعيه الثقافي والحضاري.