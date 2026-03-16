الفراعنة في مدريد.. منتخب مصر يواجه إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه إقامة ودية مصر وإسبانيا في مدريد، يوم 31 مارس الجاري، بعدما تم إلغاء الودية المنتظرة بين المنتخبين في قطر، عقب إلغاء البطولة.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "حتي الأن منتخب مصر هيلاعب اسبانيا في إسبانيا يوم 31" ومن المقرر اقامة المباراة على إستاد سانتياجو برنابيو"

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.