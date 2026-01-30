أعمال تطوير بمحافظة أسيوط لتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين .. والمحافظ: إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة أبنوب، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ووسائل النقل، وذلك ضمن خطة متكاملة للتطوير والتجميل على مستوى المراكز والأحياء.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع تباعًا، من بينها شارع حماد وتفرعاته، ومنطقة كنيسة الأنبا بشاي بمدينة أبنوب، وذلك تحت إشراف ومتابعة مسئولي التخطيط والتنمية بالمركز، وبمشاركة مهندسي التنفيذ المختصين، وبالتنسيق الكامل بين جميع الإدارات والجهات المعنية، بما يسهم في تذليل أي معوقات وتسريع معدلات الإنجاز.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال خطة التطوير بعدد من الشوارع والمناطق بمدينة أبنوب، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وإضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس الوجه اللائق للمدينة.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتسخير الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات، من خلال الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.