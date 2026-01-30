قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
تحقيقات وملفات

أعمال تطوير بمحافظة أسيوط لتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين .. والمحافظ: إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع أبنوب
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة أبنوب، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بهدف تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين ووسائل النقل، وذلك ضمن خطة متكاملة للتطوير والتجميل على مستوى المراكز والأحياء.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بمستوى المرافق والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع تباعًا، من بينها شارع حماد وتفرعاته، ومنطقة كنيسة الأنبا بشاي بمدينة أبنوب، وذلك تحت إشراف ومتابعة مسئولي التخطيط والتنمية بالمركز، وبمشاركة مهندسي التنفيذ المختصين، وبالتنسيق الكامل بين جميع الإدارات والجهات المعنية، بما يسهم في تذليل أي معوقات وتسريع معدلات الإنجاز.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أنه تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، إلى جانب تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال خطة التطوير بعدد من الشوارع والمناطق بمدينة أبنوب، بما يسهم في رفع كفاءة الطرق وإضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس الوجه اللائق للمدينة.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتسخير الإمكانات المتاحة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة لهذه الأعمال، للتأكد من تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، وطبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وفي هذا الإطار، تهيب محافظة أسيوط بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات، من خلال الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/088) و(2135727/088)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط تركيب بلاط الإنترلوك شوارع مدينة أبنوب الخطة الاستثمارية السيولة المرورية

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

صورة ارشيفية

خبراء الضرائب: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30 يناير 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

