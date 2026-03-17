برج العرب والعاصمة الجديدة تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري أليانز لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، عن إقامة مباريات الدور نصف النهائي من دوري أليانز الممتاز على صالتي برج العرب بمحافظة الإسكندرية وصالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا أيام 25 و26 و29 و30 مارس، على أن تُقام المباراة الفاصلة في حال التعادل يوم 2 إبريل.

ومن المقرر أن تُقام المباريات الأولى والثانية والخامسة على صالة محافظة الفريق صاحب الترتيب الأفضل في الدور التمهيدي، بينما تُلعب المباراتان الثالثة والرابعة على صالة محافظة الفريق الآخر.

وتأهل كلًا من الاتحاد السكندري والزمالك والمصرية للاتصالات للدور نصف النهائي بينما يخوض فريقا الأهلي وسبورتنج مباراة ثالثة فاصلة تُقام غدًا الأربعاء، بعدما تعادلا في نتيجة السلسلة بربع النهائي 1-1.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك في الدور نصف النهائي، على أن ينتظر المصرية للاتصالات الفائز من لقاء الأهلي وسبورتنج.