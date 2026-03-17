مصطفى يونس: شوبير أحق بحراسة الأهلي من الشناوي

يقترب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي من الاستمرار فى حراسة عرين الفريق الأحمر، في مباراته أمام الترجي التونسي السبت المقبل، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى يونس فى تصريحات تلفزيونية "مصطفى شوبير يستحق فرصة أكبر ليكون الحارس الأساسي، رغم تقديره لمحمد الشناوي، كما تساءل عن الانتقادات التي يتعرض لها محمد هاني.

وأشار إلى ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تصحيح المسار، مطالبًا إياهم بالاستفادة من أخطاء اللقاء، مؤكدًا مكانة النادي الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخسر فريق الأهلي من الترجي التونسي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما باستاد حماد العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب السبت المقبل باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم