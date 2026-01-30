قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مديرية العمل تنجح في توظيف 3 مواطنات من ذوي الهمم بقنا

مديرية العمل بقنا
مديرية العمل بقنا
يوسف رجب

ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جهود مديرية القوى العاملة بقنا، من خلال تضافر جهودها وتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، مشيرًا إلى أهمية دمجهم في سوق العمل كشريك أساسي في التنمية.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل الرقابة الميدانية والتفتيش من المديرية، للتأكد من التزام الشركات بنسبة الـ 5% التي أقرها القانون، وذلك لضمان توفير حياة كريمة لهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

فيما أعلنت مديرية العمل بقنا، نجاحها في توقيع 3 عقود عمل جديدة لمواطنات من ذوي الهمم، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدمجهم في سوق العمل وتوفير حياة كريمة لهم، في خطوة عملية تعكس استراتيجية الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الهمم.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتمكين ذوي الهمم، وبإشراف محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لضمان تفعيل نسبة الـ 5% المقررة قانونًا في المنشآت.

وتابع معوض، أنه تم متابعة أعمال انهاء الإجراءات تحت إشراف مكتب تشغيل قنا، بقيادة نادية سليمان أحمد، مشيرًا إلى أن المديرية لا تكتفي بتوفير الفرص، بل تعمل من خلال أجهزة التفتيش والمتابعة والمراجعة الدورية، للتأكد من الالتزام الفعلي بالتعيين واستمرارية التعاقدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات لضمان التطبيق السليم للقانون.


 

