درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة.

واوضح المركز أنه في إطار تبني حلول علمية مستدامة لضمان أمن المواطنين وسلامة البيئة، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة"، والتي تمكنت من تحصين 4517 كلبًا ضد مرض السعار وتعقيم 445 كلبًا في مختلف المحافظات حتى الآن، وذلك تماشيًا مع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لـ "مصر خالية من السعار بحلول عام 2030".

واشارت الي ان لتوفير مزيد من الأمان، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات هامة لكل من يتعرض لخدش أو عقر من حيوان. يجب اتباع الخطوات التالية:

- تنظيف الجرح جيدًا باستخدام الماء والصابون لمدة 15 دقيقة في أسرع وقت ممكن.

- زيارة أقرب مستشفى يحتوي على مركز للوقاية من السعار لتلقي العلاج اللازم، والذي يشمل 4 جرعات خلال 14 يومًا من العقر.

- يمكن كذلك الاتصال بالخط الساخن الموحد لوزارة الصحة والسكان على الرقم 105، والخط الساخن للإسعاف على الرقم 123.

