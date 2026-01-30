من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين، مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه وذلك بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الأهلي في بيان رسمي أن اللاعب سيخوض تدريباته بشكل منفرد طوال فترة الإيقاف، وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها داخل النادي.

غياب مفاجئ عن رحلة تنزانيا

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن إمام عاشور لم يتواجد في مطار القاهرة في الموعد المحدد لتجمع الفريق قبل السفر رغم إدراجه ضمن القائمة الأساسية للمباراة.

وأضاف المصدر أن الجهازين الفني والإداري حاولا التواصل مع اللاعب أكثر من مرة، إلا أن هاتفه المحمول كان مغلقًا، ما حال دون الوصول إليه، لتضطر البعثة إلى التحرك في الموعد المحدد دون انتظاره.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة ييس توروب فوجئ بالغياب المفاجئ للاعب، خاصة في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر المؤثرة في المواجهات القارية.

سجل من الأزمات داخل وخارج الأهلي

منذ انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي ارتبط اسم إمام عاشور بعدة أزمات، سواء داخل النادي أو خارجه، ما عرضه لسلسلة من العقوبات والغرامات المالية.

أزمة مول الشيخ زايد

دخل إمام عاشور في أزمة كبيرة بأحد المولات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد، بعد تعرض زوجته لمضايقات خلال تواجدها بالمكان لمشاهدة إحدى الأفلام السينيمائية، لتقوم زوجة لاعب وسط الأهلي بالاتصال به.

وحضر إمام عاشور رفقة أصدقائه إلى المول ليتفاجئ تيجمهر عدد كبير من المتواجدين بالمول حوله، ليتوجه لمكتب الأمن لمعرفة أسباب تعرض زوجته لمضايقات ولكنه لم يجد الأشخاص.

مشادة التجمع الخامس

تورط اللاعب في مشاجرة أخرى داخل أحد المقاهي بمنطقة التجمع الخامس بعدما رفض التصوير مع العاملين أثناء تواجده مع أسرته، وتحرر محضر متبادل بالسب والقذف وتدخلت الشرطة للتحقيق في الواقعة.

خلاف مع محمد الشناوي

شهدت مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان مشادة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي قائد الفريق، ترتب عليها توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب، بقرار رسمي من إدارة النادي.

أزمة الفئة الأولى وتجميد التفاوض

تصاعدت الخلافات بعد مطالبة وكيل اللاعب بمساواة عقد إمام عاشور بعقود الفئة الأولى، عقب التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأهلي، التي قررت لاحقًا تجميد مفاوضات تمديد عقد اللاعب.

قرار حاسم للحفاظ على الانضباط

شددت إدارة الأهلي على أن العقوبة الأخيرة جاءت تطبيقًا للوائح الداخلية، وحرصًا على فرض الانضباط داخل الفريق، مؤكدة أن أي تجاوز سيتم التعامل معه بحسم، بغض النظر عن اسم اللاعب أو مكانته داخل التشكيل.