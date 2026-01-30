جريمة تهز الوسط الفني السوري| مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها وبدء تحقيقات موسعة.. القصة الكاملة

في واقعة مأساوية هزّت الوسط الفني السوري والعربي، نعت نقابة الفنانين في سوريا، صباح اليوم، الفنانة القديرة هدى شعراوي التي رحلت عن عالمنا في حادثة قتل صادمة أثارت حالة من الحزن والذهول بين محبيها وزملائها، وفتحت باب التساؤلات حول ملابسات الجريمة التي أنهت حياة واحدة من أبرز نجمات الدراما السورية.

وداع أخير يملؤه الحزن

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين تفاصيل تشييع جثمان الراحلة، حيث يُشيَّع جثمانها اليوم الجمعة من مشفى المدينة، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ بدر الدين الحسيني، ثم توارى الثرى في مقبرة باب الصغير بدمشق.

كما كشفت النقابة عن مواعيد العزاء، حيث تتلقى أسرة الفنانة الراحلة التعازي للرجال يومي السبت والأحد من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً في صالة دار السعادة بمنطقة المزة فيلات غربية جانب برج تالا، بينما يقام عزاء النساء من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً في صالة الأمراء بالزاهرة الجديدة قبل جسر المتحلق.

فنانة جاءت بالصدفة وصنعت مسيرة استثنائية

لم تدخل هدى شعراوي عالم الفن بحثًا عن الأضواء أو الشهرة، بل جاءت إليها الصدفة وهي تمسك بيد والدتها، لتبدأ رحلة طويلة صنعت خلالها حضورًا فنيًا خاصًا ومحبوبًا.

بدايتها الحقيقية تعود إلى اللحظة التي شاهدها فيها الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها في منزل أصدقاء مشتركين، حيث لفتت انتباهه ملامحها وصوتها، وطلب منها قراءة نص بسيط. لم يحتج البابا وقتًا طويلًا ليحسم قراره، فقد أعجبه أداؤها على الفور، واصطحبها مباشرة إلى مبنى الإذاعة السورية، لتخطو أولى خطواتها في عالم الفن.

خطوات واثقة في الإذاعة والغناء

بدأت هدى شعراوي مسيرتها الفنية من خلال مسلسل إذاعي أدت فيه دور فتاة صغيرة، ثم شاركت في مسلسل "صرخة بين الأطلال"، لتكون واحدة من أوائل الفتيات اللاتي عملن في الإذاعة السورية في زمن لم يكن دخول المرأة هذا المجال أمرًا شائعًا أو سهلًا.

ولم يقتصر عطاؤها على التمثيل فقط، إذ امتلكت موهبة غنائية واضحة، وشاركت بالغناء في عدد من الأعمال التلفزيونية، في وقت كانت فيه تجمع بين الفن والعمل في الكوافير لفترة من حياتها، في صورة عكست شخصية مجتهدة اعتمدت على نفسها، ولم تتخلَّ يومًا عن شغفها بالفن.

بين المسرح والسينما والتلفزيون

تنقلت هدى شعراوي بسلاسة بين خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون، وقدمت رصيدًا فنيًا متنوعًا.

على خشبة المسرح، شاركت في أعمال بارزة مثل: يوم من أيام الثورة العربية، عريس لقطة، لحد هون وبس، الخادم والسكرتيرة.

أما في السينما، فكان لها حضور في أفلام مهمة منها: لشمس في يوم غائم، أوراق مكتوبة، ذكرى ليلة حب، حارة العناتر، اتفضلوا ممنوع الدخول، غراميات خاصة، غرام المهرج.

وفي الدراما التلفزيونية، تركت بصمة لا تُنسى من خلال مشاركاتها في مسلسلات شكلت ذاكرة المشاهد السوري والعربي، أبرزها: باب الحارة، أيام شامية، عودة غوار، أهل الراية بجزأيه، نساء بلا أجنحة، حمام شامي، قلة ذوق وكثرة غلبة، عيلة خمس نجوم، عيلة سبع نجوم، بيت جدي، رجال العز، زمن البرغوث، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانتها كممثلة قادرة على تقديم الأدوار الشعبية والإنسانية بصدق وعفوية.

دور نقابي وحضور مؤثر

لم تكن هدى شعراوي مجرد فنانة عاملة، بل كانت أيضًا عضوًا مؤسسًا في نقابة الفنانين السوريين، وساهمت في بناء جيل كامل من الدراما السورية، ووقفت إلى جانب زملائها في مختلف المحطات المهنية، ما جعلها تحظى باحترام كبير داخل الوسط الفني.

الجريمة التي صدمت الجميع

صباح اليوم، تلقى الوسط الفني السوري خبرًا صادمًا.. العثور على الفنانة هدى شعراوي مقتولة داخل منزلها في حي باب سريجة بدمشق.

ووفق المعلومات الأولية، وُجهت أصابع الاتهام إلى خادمتها، التي أُلقي القبض عليها بعد محاولتها الفرار، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

وأكدت مصادر أمنية أن تهمة القتل لم تثبت بشكل نهائي بعد، إلا أن الشبهة وُجهت إلى الخادمة بسبب هروبها من المنزل عقب وقوع الجريمة، وقد نُشرت أول صورة لها من داخل مركز الاحتجاز.

بيان وزارة الداخلية وتحقيقات موسعة

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية السورية أن حي باب سريجة شهد حادثة قتل مأساوية، حيث باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فور تلقي البلاغ الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تطويق موقع الحادث، وجمع الأدلة الجنائية، وتحليلها، إلى جانب توثيق جميع المعطيات الميدانية.

وأكدت الوزارة فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة كاملة، والتوصل إلى الدوافع الحقيقية، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

روايات الجيران وصدمة الوسط الفني

وكشف أحد جيران الفنانة الراحلة أن الجريمة وقعت بعد مغادرة أحفادها المنزل مساءً، مشيرًا إلى أن الخادمة وهي غير سورية اعتدت عليها باستخدام مدقة الهاون، قبل أن تهرب عبر إحدى شرفات المنزل.

ومع انتشار الخبر، عمّت حالة من الصدمة والحزن، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة الراحلة، فيما نعاها فنانون ومخرجون ونجوم بارزون، مستذكرين مسيرتها الطويلة وأخلاقها الرفيعة.

برحيل هدى شعراوي، لا يفقد الوسط الفني فنانة فقط، بل يخسر قامة إنسانية وفنية تركت أثرًا عميقًا في ذاكرة الدراما السورية. ستغيب عن الشاشة، لكن أعمالها ستبقى شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، وعلى فنانة جاءت بالصدفة، لكنها رحلت تاركة اسمًا لا يُنسى.