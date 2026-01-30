شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صادمة بشأن أزمة إمام عاشور مع الأهلي بعد تخلفه عن السفر رفقة بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر لايف علي حسابة بموقع فيسبوك:الدكتورأحمد جاب الله تواصل مع إمام عاشور في المطار، وتساءل عن عدم تواجده في المطار مع الفريق".

وأضاف: "إمام عاشور أبلغ أحمد جاب الله أنه يشعر بالتعب وغير قادر على السفر مع الفريق، ولكن طبيب الفريق أبلغه ان يقوم بإخطار مجلس الإدارة .

وتابع: "الجميع حاول التواصل مع إمام عاشور لكنه أغلق جميع وسائل التواصل حتى زوجته أغلقت هاتفها، ومحمد الدماطي رئيس البعثة اضطر بإبلاغ الإدارة".

استكمل: "الدماطي أبلغ محمود الخطيب أن إمام عاشور غير متواجد في المطار، ولا يوجد أي أزمة مع إمام عاشور سوى المشادة مع محمد هاني في مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن الأهلي سافر بدون إمام عاشور وهنا الأهلي نظر على اللوائح بشكل جيد قبل توقيع العقوبة على إمام عاشور، لو لم يذهب إمام عاشور إلى التمرين اليوم ستكون هناك أزمة للغاية وقد تنهي مسيرته مع النادي الأهلي.