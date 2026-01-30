قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل صادمة بشأن أزمة إمام عاشور مع الأهلي بعد تخلفه عن السفر رفقة بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر لايف علي حسابة بموقع فيسبوك:الدكتورأحمد جاب الله تواصل مع إمام عاشور في المطار، وتساءل عن عدم تواجده في المطار مع الفريق".

وأضاف: "إمام عاشور أبلغ أحمد جاب الله أنه يشعر بالتعب وغير قادر على السفر مع الفريق، ولكن طبيب الفريق أبلغه ان يقوم بإخطار مجلس الإدارة .

وتابع: "الجميع حاول التواصل مع إمام عاشور لكنه أغلق جميع وسائل التواصل حتى زوجته أغلقت هاتفها، ومحمد الدماطي رئيس البعثة  اضطر بإبلاغ الإدارة".

استكمل: "الدماطي أبلغ محمود الخطيب أن إمام عاشور غير متواجد في المطار، ولا يوجد أي أزمة مع إمام عاشور سوى المشادة مع محمد هاني في مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز".

وأشار إلى أن الأهلي سافر بدون إمام عاشور وهنا الأهلي نظر على اللوائح بشكل جيد قبل توقيع العقوبة على إمام عاشور، لو لم يذهب إمام عاشور إلى التمرين اليوم ستكون هناك أزمة للغاية وقد تنهي مسيرته مع النادي الأهلي.

شوبير تصريحات شوبير امام عاشور ازمه امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

ترشيحاتنا

الفيشاوي

حبيب جدو .. أحمد الفيشاوي يحتفل بسبوع نجل سمية الألفي

ياسمين صبري

بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام

كتاب انا وياسر عرفات

أنا وياسر عرفات .. كتاب جديد لـ أسامة شرشر بمعرض القاهرة الدولي

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد