رئيس نادى بورفؤاد يروي اللحظات الأخيرة لفقيد كرة اليد أحمد شهده.. صور

كشف الدكتور جاسر الشاعر رئيس نادى بورفؤاد الرياضي عن اللحظات الاخيرة التى جمعته بلاعب النادى احمد شهده فقيد كرة اليد و الرياضة المصرية و الذى وافته المنية فجر امس وشيع جثمانه الى مسواه الاخير بمقابر الأسرة فى بورسعيد

وأكد رئيس نادى بورفؤاد ان خبر الوفاة كان بمثابة الصاعقة على كل مجلس إدارة النادى و لاعبي فرق اليد بل ولاعبي النادى اجمع يسبقهم أهالي بورسعيد ممن لهم علاقة بالفقيد

رئيس نادى بورفؤاد يرويه لصدى البلد اللحظات الاخيرة لفقيد كرة اليد

وأوضح رئيس النادى ان اللاعب كان ضمن الفريق الفائز فى مباراة الصعود لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد و الذي حققته الانتصار ليلة وفاة اللاعب حيث ابلي بلاء بطولي فى الملعب مع زملائه

وتحدث الدكتور جاسر الشاعر لصدى البلد و الدموع تنهمر من عينيه عن موقف الفقيد معه بعد المباراة حيث أكد انه ارتمي فى حضنه فرحا بالفوز ومطالب فى دعابة بصرف مكافأة الاجادة و الصعود حتى يتمكن وزملائه من شراء كعك العيد تعويض عن عدم شراء بطة رمضان وهو ما جعله يوافق مباشرة على الصرف

وقال الشاعر لم أشعر للحظة واحدة انه حضن الوداع من انسان خلوق أعطى للنادى الكثير و الكثير ارتبط بعلاقة حب ومودة مع كل من تعامل معه

وأشار الشاعر الى انه علم بان الله قد استرد وديعته عقب تناول الفقيد سحور رمضان فى فاجعة هزت قلوب الجميع

وشدد رئيس نادى بورفؤاد ان ذكرى فقيد. النادى ستظل داخل قلوب الجميع وان سيرته العطرة ستظل ذكرى وطريق يحتذي بها كل رفقاء الفقيد و أجيال الناشئين بالنادي

كانت بورسعيد و المجتمعات الرياضية بوجه عام ومجتمع لاعبي كرة اليد بوجه خاص اتشحت بالسواد حزنا على رحيل لاعب نادى بورفؤاد احمد شهدة عقب تحقيقه الفوز مع ناديه فى مباراة مؤهلة للدور ربع النهائي بكأس مصر