انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
دعاء في الجمعة الثانية من شعبان للفرج .. مستجاب بـ 3 مواطن اليوم
طبول الحرب تُقرع من جديد.. خيارات عسكرية ضد إيران على طاولة ترامب
السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
رياضة

السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف الإعلامي مدحت شلبي، خلال تصريحاته ببرنامج «يا مساء الأنوار»، تفاصيل مثيرة حول أزمة غياب إمام عاشور عن بعثة النادي الأهلي المتجهة إلى تنزانيا.

 وأوضح أن البعثة تحركت في تمام التاسعة صباحًا بطائرة خاصة، وكانت قائمة اللاعبين تضم إمام عاشور بشكل طبيعي، إلا أن المفاجأة حدثت عند تجمع اللاعبين في المطار بعدم حضور اللاعب.
 

محاولات اتصال فاشلة

أشار شلبي إلى أن الكابتن وليد صلاح الدين حاول التواصل مع إمام عاشور، لكن هاتفه كان مغلقًا. كما جرت محاولات أخرى عبر زوجة أحد اللاعبين، وهي صديقة لزوجة إمام، حيث كان هاتفها مفتوحًا لكنها لم ترد. هذا الأمر تسبب في حالة من الاستياء داخل البعثة، خاصة أن الطائرة الخاصة تأخرت قليلًا، قبل أن تقرر البعثة السفر في موعدها دون اللاعب

غضب إداري وتحرك عاجل

أكد شلبي أن اتصالات عاجلة جرت بين الثلاثي وليد صلاح الدين، وسيد عبد الحفيظ، ومحمود الخطيب، وسط غضب شديد من رئيس النادي، معتبرًا الواقعة أمرًا كبيرًا لا يمكن تجاوزه بسهولة.

مكالمة المرض والعرف المتبع

وأوضح أن إمام عاشور كان قد تواصل ليلًا مع الكابتن وليد، وأبلغه بإصابته بنزلة برد. ورد عليه وليد بأن المباراة ما زالت يوم السبت، وأنه يجب الحضور للنادي للكشف الطبي، إلا أن اللاعب لم يلتزم بالحضور، وهو ما يخالف العرف المتبع داخل الأهلي.
 

السبب الحقيقي للأزمة

كشف مدحت شلبي أن السبب الحقيقي للأزمة يعود إلى ضغط إمام عاشور على إدارة الأهلي من أجل تعديل عقده والحصول على عقد مماثل لأكبر عقود الفريق، رغم تبقي عامين وستة أشهر في عقده الحالي. وأكد أن الإدارة ترى أنه لاعب مهم، لكن احترام العقود أمر أساسي.

اتجاه لبيع اللاعب

واختتم شلبي تصريحاته بالإشارة إلى وجود اتجاه داخل إدارة الأهلي للترحيب ببيع إمام عاشور حال وصول عرض مالي قوي يليق باسم النادي، مشيدًا ببيان الأهلي الذي التزم بالشفافية دون تبرير الغياب بأعذار طبية غير دقيقة


 

الأهلي أخبار الأهلي إمام عاشور أخبار الرياضة

