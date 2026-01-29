قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملت عملية بسببها .. كيف تحمى نفسك من إصابة سوسن بدر
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد : اللي حصل مع إمام عاشور مش مفهوم

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق الكابتن ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، على واقعة تخلف إمام عاشور عن بعثة النادي الأهلي المتجهة لـ تنزانيا صباح اليوم.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه على منصة «X»: «اللي انا اعرفه والمفروض والمتبع ان لما يكون في سفر وطيارة بدري الفرقة بتبقى في معسكر و بايتين مع بعض اللي حصل غريب بالنسبالي”.


وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا صباح اليوم، والتي شهدت استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

ضياء السيد منتخب مصر إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي

