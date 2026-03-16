الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تنهي إجلاء جميع سائحيها من الإمارات

هاجر رزق

أعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية اليوم عن الانتهاء بنجاح من إجلاء جميع المواطنين الروس الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات ضمن برامج سياحية منظمة.

ويجري الحديث عن المواطنين الروس الذين اشتروا الرحلات السياحية من الشركات السياحية الروسية وليس السياح الأفراد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "أكملت شركات السياحة الروسية إعادة جميع السياح الروس الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات ضمن حزم سياحية متكاملة (تم شراء البرنامج من الشركة السياحية)".

وكشف البيان أن عدد الروس العالقين في الإمارات لحظة التصعيد العسكري في 28 فبراير الماضي كان حوالي 50 ألف سائح، من بينهم  23 ألف شخص كانوا ضمن برامج سياحية منظمة. 

وأكدت الرابطة أن كبرى شركات السياحة الروسية أنهت برامج الإجلاء بنجاح.

وأوضحت أن عملية الإجلاء الرئيسية اكتملت في 15 مارس الجاري، فيما تمكنت بعض الشركات من إنهاء إعادة السياح في وقت مبكر بتاريخ 12 مارس.

وأضافت: "على مدى أسبوعين ونصف، عملت شركات السياحة وشركات الطيران على إعادة العملاء إلى روسيا عبر رحلات مجدولة وإضافية، مع استئناف مطارات دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى عملها تدريجيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

ترشيحاتنا

عمرو ناصر

معتمد جمال يوجه بتجهيز برنامج خاص لـ عمرو ناصر

هيثم حسن

إعلامي: منتخب مصر يستدعي نجم أوفييدو الإسبانى لمعسكر مارس

الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في إياب الكونفيدرالية

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد