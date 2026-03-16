روسيا تنهي إجلاء جميع سائحيها من الإمارات

أعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية اليوم عن الانتهاء بنجاح من إجلاء جميع المواطنين الروس الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات ضمن برامج سياحية منظمة.

ويجري الحديث عن المواطنين الروس الذين اشتروا الرحلات السياحية من الشركات السياحية الروسية وليس السياح الأفراد.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: "أكملت شركات السياحة الروسية إعادة جميع السياح الروس الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات ضمن حزم سياحية متكاملة (تم شراء البرنامج من الشركة السياحية)".

وكشف البيان أن عدد الروس العالقين في الإمارات لحظة التصعيد العسكري في 28 فبراير الماضي كان حوالي 50 ألف سائح، من بينهم 23 ألف شخص كانوا ضمن برامج سياحية منظمة.

وأكدت الرابطة أن كبرى شركات السياحة الروسية أنهت برامج الإجلاء بنجاح.

وأوضحت أن عملية الإجلاء الرئيسية اكتملت في 15 مارس الجاري، فيما تمكنت بعض الشركات من إنهاء إعادة السياح في وقت مبكر بتاريخ 12 مارس.

وأضافت: "على مدى أسبوعين ونصف، عملت شركات السياحة وشركات الطيران على إعادة العملاء إلى روسيا عبر رحلات مجدولة وإضافية، مع استئناف مطارات دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى عملها تدريجيا".