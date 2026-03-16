قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والأردن: ندعم خطوات الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيها
مفاجأة مدوية.. استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة منتخب مصر
مصر والأردن تؤكدان تضامن البلدين الكامل مع الدول العربية في مواجهة إيران
بالتزامن مع رشقات صاروخية إيرانية.. أعضاء الكنيست الإسرائيلي يختبئون في الغرفة المحصنة
قبل وقوع الكارثة.. القبض على شخصين يخزنان الخردة داخل غرفة كهرباء بأكتوبر
نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
الحشد الشعبي العراقي يعلن مقتل 6 من عناصره في قصف إسرائيلي بقضاء القائم
بعد تحذير القومي لذوي الإعاقة.. عقوبات مشددة ضد التنمر على الأطفال
الرئيس اللبناني: نمضي قدما لاستعادة الدولة مهما كانت التحديات
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
أول قرار للمرشد الإيراني الجديد.. محسن رضائي مستشارا عسكريا
أفضل دعاء ليلة القدر 2026 وأدعية العشر الأواخر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

50 منحة مجانية لتأهيل أبناء الشهداء لسوق العمل العالمي.. رابط التسجيل

50 منحة تدريبية مجانية لأسر وأبناء الشهداء
50 منحة تدريبية مجانية لأسر وأبناء الشهداء
تقرير أخبار البلد

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تقديم 50 منحة تدريبية مجانية مخصصة لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، وفي إطار احتفالات مصر خلال شهر مارس بـ "يوم الشهيد".

تشمل المنح المقدمة رخص شركة سيسكو العالمية في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى منح لاجتياز اختبارات اللغات الأجنبية الدولية، بما يعزز فرص المستفيدين في الحصول على وظائف متميزة داخل مصر وخارجها.

هذه المنح تأتي في إطار عمل مرصد سوق العمل الدولي، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التابعة للصندوق، والذي يعمل على تأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي من خلال تحليل متطلبات هذا السوق، ورصد الفجوة بين تخصصات مؤسسات التعليم العالي والفني والمهني في مصر واحتياجات الأسواق العالمية.

يتضمن مرصد سوق العمل الدولي قاعدة بيانات تضم نحو 810 آلاف فرصة عمل في مختلف دول العالم وفي تخصصات متعددة، حيث يتم تصنيفها وفقاً لمستوى التعليم والتخصص، مع توفير معلومات تفصيلية عن متوسط الدخل الشهري لكل وظيفة في كل دولة، مع إمكانية البحث والتصفية حسب القارة أو الدولة أو حتى المدينة.

ويعمل الصندوق من خلال المرصد على حصر فرص العمل الدولية المتاحة ثم إعداد الشباب المصري وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف ومساعدتهم في الالتحاق بها والسفر إليها، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لتضحيات الشهداء وأسرهم، وحرص الدولة على تقديم الدعم الحقيقي لأبنائهم وأسرهم من خلال فرص تعليمية وتدريبية تفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل الدولي.

وللتسجيل، يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://edf.edu.eg/DataContent?section_id=41
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

تصريحات محمود عزب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد