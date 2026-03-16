50 منحة مجانية لتأهيل أبناء الشهداء لسوق العمل العالمي.. رابط التسجيل

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن تقديم 50 منحة تدريبية مجانية مخصصة لأسر وأبناء الشهداء من الطلاب في المراحل الثانوية والجامعية وحديثي التخرج، وذلك في إطار دعمهم وتمكينهم من اكتساب مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمي، وفي إطار احتفالات مصر خلال شهر مارس بـ "يوم الشهيد".

تشمل المنح المقدمة رخص شركة سيسكو العالمية في مجالات التكنولوجيا، بالإضافة إلى منح لاجتياز اختبارات اللغات الأجنبية الدولية، بما يعزز فرص المستفيدين في الحصول على وظائف متميزة داخل مصر وخارجها.

هذه المنح تأتي في إطار عمل مرصد سوق العمل الدولي، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التابعة للصندوق، والذي يعمل على تأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي من خلال تحليل متطلبات هذا السوق، ورصد الفجوة بين تخصصات مؤسسات التعليم العالي والفني والمهني في مصر واحتياجات الأسواق العالمية.

يتضمن مرصد سوق العمل الدولي قاعدة بيانات تضم نحو 810 آلاف فرصة عمل في مختلف دول العالم وفي تخصصات متعددة، حيث يتم تصنيفها وفقاً لمستوى التعليم والتخصص، مع توفير معلومات تفصيلية عن متوسط الدخل الشهري لكل وظيفة في كل دولة، مع إمكانية البحث والتصفية حسب القارة أو الدولة أو حتى المدينة.

ويعمل الصندوق من خلال المرصد على حصر فرص العمل الدولية المتاحة ثم إعداد الشباب المصري وتأهيلهم لشغل هذه الوظائف ومساعدتهم في الالتحاق بها والسفر إليها، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات المصرية.

تأتي هذه المبادرة تقديرًا لتضحيات الشهداء وأسرهم، وحرص الدولة على تقديم الدعم الحقيقي لأبنائهم وأسرهم من خلال فرص تعليمية وتدريبية تفتح أمامهم آفاقًا واسعة في سوق العمل الدولي.

وللتسجيل، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://edf.edu.eg/DataContent?section_id=41

