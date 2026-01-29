هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة لنجم الاهلي إمام عاشور بعد قرارات النادي الانضباطية ضده، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب فايق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‏"‏تاني.. وتالت ورابع.. جمهور الاهلي عنده طبيعة لازم يفهمها امام عاشور واي لعيب في الفريق.. معادلة بسيطة، ‏معادلة ١ (جامد + ملتزم= هعيشك الخيال)، ‏معادلة ٢ (جامد + مش ملتزم= الأهلي واي قرار للإدارة أهم منك)، ‏تكرار المعادلة واحد توصلك لمرتبة أعلاها ابو تريكة، ‏تكرار المعادلة اتنين تخرجك بره النادي والأمثلة كتير"

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا صباح اليوم، والتي شهدت استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.