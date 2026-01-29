1.5 مليون جنيه.. إمام عاشور يتصدر قائمة أكبر العقوبات المالية في تاريخ الأهلي

تصدر إمام عاشور قائمة أكبر العقوبات المالية في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما أعلن الأهلي رسميًا، تغريم اللاعب مليونا ونصف المليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين، وذلك بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وكتب الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أكبر غرامة للاعب في تاريخ النادي الأهلي".

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

وفي سياق متصل، ضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، ويوسف بلعمري المنضم حديثًا من الرجاء المغربي، استعدادًا لمواجهة بطل تنزانيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا صباح اليوم، والتي شهدت استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.