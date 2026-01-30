قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
أخبار البلد

تزامنا مع طبول الحرب الأمريكية التي تدق بمنطقة الشرق الأوسط، يبدو أن واشنطن قد تركت هامشا بسيطا للمناورة الدبلوماسية مع طهران، إذ أعلنت إدارة ترامب عن شروط صارمة لإيران لوقف الهجوم المحتمل عليها.. بينما ترى فيها طهران.. إجحافا وإخضاعا لها.

وقف تخصيب اليورانيوم

مطلب قديم جديد هو أول الشروط الأمريكية، وهو وقف إيران تخصيب اليورانيوم والتخلي عن طموحها النووي.

وبحسب مراقبين، فإن ذلك الأمر من الصعب مراقبته، رغم أن مواقع التخصيب الرئيسية في "نطنز" و"فوردو" تضررت بشدة خلال حرب الاثني عشر يوما، لكن طهران قد تلجأ لتخصيب اليورانيوم في مواقع صغيرة يسهل إخفاؤها.

تقليص الصواريخ الباليستية

الحد من مدى وعدد الصواريخ الباليستية الإيرانية شرط ثان، تضعه واشنطن على أجندة العصا الغليظة لطهران، منعا للحرب.

وهو الشرط الأقرب إلى المستحيل حسبما يقول محللون ومراقبون، حيث تصنف الصواريخ الباليستية كونها إحدى أدوات الردع الإيراني للدفاع عن نفسها، وأن إعادة النظر في الصواريخ الباليستية تمثل تهديدا مباشرا لبقاء النظام الإيراني.

وقف دعم الجماعات المسلحة

شرط أمريكي ثالث، يطالب طهران بوقف دعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، أو ما يعرف باسم وكلاء إيران في المنطقة، وهو المطلب الذي ربما تناور به إيران مع الولايات المتحدة في ظل معاناة الاقتصاد الإيراني من ضعف شديد، وتراجع العملة إلى مستويات قياسية، ما قلص قدرة الحكومة على الإنفاق على حلفائها السابقين، الذين يواجهون هجمات إسرائيلية مكثفة في اليمن ولبنان ومناطق أخرى.

ترامب يهدد بإشعال الحرب

رفض إيراني بديهي، لكن طهران هذه المرة تتحسس قرارها بدقة، في ظل التهديد المباشر للرئيس الأمريكي، بشن هجوم سريع وعنيف على إيران، بل وعزز تصريحاته بأن هناك أسطولا عسكريا أمريكيا ضخما موجودا بالقرب من إيران في انتظار لإشارته.

تحركات عربية وإقليمية لنزع فتيل الحرب

واقع تصادمي بين واشنطن وطهران تحاول درأه تحركات عربية وإقليمية لتجنب حرب تبدو وشيكة ستدفع المنطقة لدوامات صراع، وتحركات عسكرية وسباق تسلح قد يمتد لعقود.

شروط أمريكية بقوة السلاح، واستعداد إيراني للدفاع طويل، ومنطقة تتهيأ للأسوأ، 3 مشاهد تلخص ما يمر به الشرق الأوسط المأزوم، ما لم ينزع فتيل شرارة هذه الحرب؟ .

