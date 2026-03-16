بسبب ماس كهربائي | الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالبحيرة

فى نهار شهر رمضان ، تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع داخل مطبخ شقة سكنية بمدينة دمنهور، دون وقوع أي إصابات بشرية.





تلقى اللواء محمد عمارة ، مدير أمن البحيرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و سيارتين إسعاف تحسبًا لوقوع أي إصابات.



وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء الشقة أو العقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لمنع تجدد الحريق.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل المطبخ نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن بعض التلفيات المادية دون حدوث أي خسائر في الأرواح.