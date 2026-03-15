محافظ البحيرة: توفير سيارات إضافية لنقل الركاب على بعض الخطوط.. صور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة بمجمع مواقف دمنهور، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام حركة سيارات الأجرة على مختلف الخطوط.

بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ومدير مجمع مواقف دمنهور، ومسئولي المرور.

واطمأنت محافظ البحيرة على انتظام العمل بجميع خطوط السير داخل الموقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة، بما يضمن تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة للمواطنين دون أي استغلال.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات كافية لنقل الركاب على بعض الخطوط، خاصة خلال أوقات الذروة وفترة ما قبل الإفطار، بما يسهم في تقليل التكدسات وتيسير حركة انتقال المواطنين.

وحرصت المحافظ على الالتقاء بعدد من الركاب والمواطنين، حيث استمعت إلى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدةً حرص المحافظة على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تنقلهم، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.