مائدة الإفطار الجماعي.. محافظ البحيرة تنظم احتفالية للأطفال الأيتام

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة للأطفال الأيتام بمجمع دمنهور للثقافة والفنون.

حيث قامت محافظ البحيرة بمشاركة الأطفال الأيتام مائدة الإفطار الجماعي، بحضور الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، ومساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في أجواء يسودها الدفء والمحبة، تأكيدًا على استمرار جهود المحافظة في دعمهم والاهتمام بهم، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، والحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والتراحم، من خلال تنظيم المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تُسهم في نشر روح البهجة والتلاحم بين أبناء المجتمع، وخاصة خلال الشهر الكريم.

وأكدت الدكتورة جاكلين أن المحافظة تضع رعاية الأطفال الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتها، من خلال مواصلة تنفيذ المبادرات الإنسانية والفعاليات المجتمعية التي تدعم التواصل المباشر مع المواطنين، وتعكس الدور المجتمعي للمحافظة في خدمة مختلف الفئات.

كما تم خلال الفاعلية توزيع الهدايا والملابس عليهم، وكذا مشاركتهم في عدد من الألعاب الترفيهية وفقرات الأطفال التى تم تنظيمها بساحة المجمع الثقافي.