محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسرافيس بدمنهور

قامت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بقيادة حملة مكبرة بعدد من الشوارع بمدينة دمنهور لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات التاكسي والسيرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة والالتزام بخطوط السير المقررة، وذلك بحضور مسئولي المرور والمواقف.

وقد تم خلال الحملة التأكد من تشغيل عدادات التاكسي بجميع السيارات، والتأكيد على الالتزام بخطوط السير والتعريفة ومنع التجزئة، وتم خلال الحملة ضبط عدد من المخالفات وقامت ادارة مرور البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المخالفات فورًا.

واستمعت المحافظ إلى الركاب وملاحظاتهم على التعريفة، مؤكدة حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكواهم بما يسهم في تيسير حياتهم اليومية وضمان حقوقهم.

ووجهت إدارة المرور ومشروع المواقف بتكثيف الحملات بصفة يومية، والتأكد من الالتزام المستمر بخطوط السير والتعريفة الرسمية، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وتقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة.

هذا ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى تتعلق بسيارات التاكسي والسيرفيس وسيارات الأجرة والتوكتوك عبر الخطوط الساخنة التالية:

الخط الساخن 114

وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية:

0453349447

0453345599

بالإضافة إلى الخط الساخن لمجمع مواقف البحيرة: 01000239547.