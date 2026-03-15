البحيرة.. إزالة 37 حالة تعدٍ على المباني بإجمالي مساحة 2981 م²

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملات الإزالة المكثفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة (28)، التي انطلقت السبت الماضي بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت حملات أمس عن إزالة 37 حالة تعدٍ على المبانى بإجمالي مساحة 2981 م²، تنوعت بين إزالة 14 حالة على أملاك الدولة بمساحة 1730 م²، و23 حالة ضمن المتغيرات المكانية على مساحة 1251 م².

كما تم إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قيراط و7 سهم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر ، على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، ومنع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وشددت المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.