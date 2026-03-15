الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 953 أسطوانة غاز لتوزيعها بالمخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، السيد الوكيل مدير عام التجارة الداخلية، تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت الحملة بمدينة دمنهور عن تحرير محضر تصرف في 704 أسطوانات غاز صغيرة زنة 12.5 كجم لأحد مستودعات الغاز، لتوزيعها بدون إشراف الإدارة المختصة بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقوانين، وتحرير محضر تصرف لأحد مستودعات الغاز لتصرفه في 249 أسطوانة غاز صغيرة بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقوانين.

كما تم تحرير محضر لمخبز سياحي مع التحفظ على 20 شيكارة دقيق مجهول المصدر بدون فواتير، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وسعر ووزن الرغيف لبعض المخابز الأفرنجية والسياحية، وذلك طبقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026.

جاءت الحملة برئاسة وليد جعفر، مفتش الرقابة التجارية، وبرفقة خالد عطية، جهاز حماية المستهلك، وسعيد طه، مفتش الرقابة التجارية، ومحمد عاطف، مباحث التموين بوسط وغرب الدلتا، وتحت إشراف ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية.

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

